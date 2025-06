„Drink with Pride”. Waterdrop świętuje Pride Month, wspierając działania na rzecz równości oraz przeciwdziałające dyskryminacji

Waterdrop współpracuje z organizacjami Outright International i Queer Legal Futures. Austriacka marka podziela ich misję i wspiera nieustanne działania na rzecz walki z dyskryminacją społeczności LGBTQIA+ oraz promowania równości na całym świecie. 10 proc. ze sprzedaży każdej Butelki Rainbow zostanie przekazane na wsparcie organizacji LGBTQIA+.

Rainbow Bottle oraz Celebration Box na Miesiąc Dumy

Austriacka marka Waterdrop co roku świętuje Pride Month, wprowadzając limitowaną edycję tęczowych butelek. W 2023 roku była to kolekcja przy współpracy z Conchitą Wurst, w 2024 roku – szklana butelka z neoprenowym pokrowcem z motywem gradientowej tęczy. W tym roku Waterdrop Miesiąc Dumy celebruje pod hasłem „Drink with Pride” – dostępna jest butelka Rainbow z mlecznego, matowego szkła, z kolorowymi wzorami. W zestawie znajduje się także neoprenowy pokrowiec ochronny oraz dedykowana zakrętka z uchwytem ułatwiającym przenoszenie. Drugi produkt, powstały przy okazji Pride Month to Celebration Box – pudełko zawierające 25 rozpuszczalnych w wodzie kapsułek Microdrink.

Letnie edycje limitowane o smaku owoców leśnych i tropikalnych

Dostępne są także kolejne nowości – dwie nowe limitowane edycje Microdrinków. Pierwsza z nich to Wildberry Fusion o smaku czarnej porzeczki, jeżyny oraz maliny. Kolekcja nawiązuje do owoców leśnych, które spotkać można podczas letnich wycieczek w góry. Z kolei Paradise Fusion, o smaku pomarańczy i mango, przywołuje urlop w tropikach i relaks przy basenie. W kolekcjach dostępne są także kubki termiczne Explorer w kolorze malinowym i fioletowym.

Ponad 28,8 mln uratowanych plastikowych butelek

Waterdrop dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikiem poprzez promowanie zrównoważonych nawyków i eliminację jednorazowych butelek. Do tej pory działania austriackiej marki przyczyniły się do uratowania ponad 28,8 mln plastikowych butelek. Obecnie Waterdrop dostępny jest w ponad 20 tys. punktach sprzedaży na świecie. Marka wierzy w świat bez plastiku i popularyzuje butelki wielokrotnego użytku oraz rozpuszczalne w wodzie kapsułki smakowe. Ambasadorami oraz inwestorami marki są m.in. Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Matteo Arnaldi, Alexander Bublik, Sebastian Korda, Elina Svitolina, Taylor Fritz, Andrey Rublev i Cameron Norrie.